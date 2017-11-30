Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, bakanlıkta gerçekleşen Tillerson-El Halife görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakan Tillerson, Bahreyn'in ABD'yle güçlü ortaklığı sebebiyle Veliaht Prensi El Halife'ye teşekkür etti. İki lider, İran'ın bölgedeki zararlı eylemlerine karşılık verme, devam eden Körfez anlaşmazlığının çözümü ile ikili ve bölgesel ortak meseleler gibi konuları ele aldılar." değerlendirmesi yapıldı.

Tillerson'dan önce Pentagon'da ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile de bir araya gelen El Halife'nin, ABD ile Bahreyn arasındaki ilişkilerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.