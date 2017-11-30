Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Karkaş, sosyal paylaşım sitesi hesabından, Şefik'in 2018 yılında ülkesinde yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olacağını belirtmesinin ardından BAE yönetiminin kendisine seyahat yasağı koyduğu yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

Karkaş mesajında, "BAE, Ahmed Şefik'in iyiliğe nankörlükle karşılık vermesi karşısında üzüntü duyuyor. Şefik, 2012'deki cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının ardından Mısır'dan kaçarak BAE'ye sığındı. Bazı tutumları konusunda çekimser olmamıza rağmen ona her türlü kolaylığı sağladık, misafirperverlik görevini yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, Şefik'e muamelesinde daima misafirperverlik değerlerine bağlı kaldığını, Mısır'a ve Mısırlılara sevgisinden dolayı onu gözettiğini kaydeden Karkaş, eski başbakanın ülkeden ayrılmasında bir engel bulunmadığını vurguladı.

Ahmed Şefik, Katar merkezli yayın yapan Al Jazeera televizyonuna verdiği özel mülakatta, BAE'de ikamet etmekten memnun olduğunu ancak bu ülke makamlarının kendisinin Mısır'a gitmesine izin vermediğini söylemişti.

Mısır'da 2018'deki cumhurbaşkanı seçimleri için adaylığını ilan ettiğini hatırlatan Şefik, "BAE'ye değerli misafirperverliğinden dolayı minnet ve şükranlarımı ifade etsem de ülkemin içişlerine müdahale edilmesini, anayasal hakkımı icra etmemin ve milli, mukaddes bir işe katılmamın engellenmesini reddediyorum." açıklamasını yapmıştı.

BAE makamlarına seyahat özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırma çağrısı yapan Şefik, "Her ne olursa olsun görevimden geri durmayacağım konusunda halkıma söz veriyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ulusal Hareket Partisi Başkan Yardımcısı Rauf es-Seyyid, partisinin genel başkanı Ahmed Şefik'in ülkede 2018'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olmayı kararlaştırdığını açıklamıştı.