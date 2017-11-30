Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fas Haber Ajansında (MAP) yer alan bir haberde, 5. Afrika Birliği-Avrupa Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'da bulunan Fas Kralı 6. Muhammed ile Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma bir araya geldi.

İki lider arasındaki görüşmenin verimli geçtiği belirtilen haberde, "Fas ile Güney Afrika hem siyasi hem de ekonomik istikrarın olduğu Afrika Kıtası'nın kuzey ve güney olmak üzere iki önemli kutbunu oluşturuyor. İki ülke lideri samimi bir ortamda gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ele ele vererek beraber çalışma kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca görüşmede iki ülkenin karşılıklı büyükelçi atayarak diplomatik temsilin artırılmasına karar verdiği kaydedildi.

Fas, Güney Afrika tarafından Polisario Cephesi'ne yardım edildiği gerekçesiyle gergin olan ilişkilerinden dolayı bu ülke ile diplomatik temsilini düşük seviyede devam ettiriyordu.

Fas'ın 1975'te, eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile yaşadığı gerginlik devam ediyor. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunuyor. Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız bir devlet olduğunu ileri sürüyor.