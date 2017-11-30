Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bütün ülkelere Pyongyang ile ilişkilerini kesmeye çağıran ABD, savaş çıkması halinde Kuzey Kore'nin tamamen yok olacağını ilan etti. Telefona sarılıp Çin lideri Xi'yi arayan Trump, Kim'in ikna edilmesi için tüm kozların kullanılmasını ve petrol satışının durdurulmasını istedi.

Kore'nin fırlattığı kıtalararası balistik füzenin fotoğrafları, bir gün sonra dünyaya servis edildi.

Resmi Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA) tarafından geçilen kareler 4 bin 475 kilometre irtifaya ulaşan Hwasong-15 tipi dev füzenin rampaya götürülmesiyla başlıyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bizzat izlediği fırlatma sırasında yanındaki generalleri tebrik ettiği ve gökyüzünde füzeyi izlediği görülüyor.

ABD, 53 dakika havada kalarak 950 kilometre mesafe kat eden ve Japon Denizi'ne düşen füzenin 4 bin 475 kilometre irtifayla bugüne kadar Kuzey Kore'nin en yükseğe çıkan silah olduğunu açıkladı.

ABD merkezli Endişeli Biliminsanları Birliği adlı kuruluş, füzenin standart güzergahında 13 bin kilometreden fazla yol gidebileceğini ve ABD'nin herhangi bir noktasına ulaşabileceğini duyurdu.

Kuzey Kore, dün yaptığı açıklamada füzenin ABD'nin tümünü vurabileceğini ilan etmişti.

Çok hafif bir sahte savaş başlığıyla ateşlenen füzenin çok daha ağır bir yük olan nükleer savaş başlığını ne kadar taşıyabileceği ise şimdilik meçhul.

ABD: Kuzey Kore tamamen yok olur

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağıran ABD, savaş çıkarsa Kuzey Kore'nin tamamen yok olacağını açıkladı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Çatışma istemiyoruz ancak savaş çıkarsa Kuzey Kore tamamen yok olur" dedi.

Washington temsilcisi, özellikle Çin'den somut adım beklediklerini belirterek tüm ülkelerden Pyongyang yönetimiyle ilişkileri kesmeye çağırdı. Çin, Kuzey Kore'nin en büyük müttefiki ve ticaret ortağı.

Haley, toplantı sonrasında Çin'in BM Temsilci Yardımcısı Wu Haitao ile bir süre ayak üstü görüştü.

Trump telefona sarıldı

Gerilimin tırmandığı Nisan ayından bu yana birçok kez nükleer savaşın eşiğine geldiği Kuzey Kore'yi Çin üzerinden durdurmayı deneyen ancak başarısız olan ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha Çinli mevkidaşı Xi Jinping'i aradı.

Kuzey Kore'ye petrol satışının durdurulmasını isteyen Trump, muhatabından Kim Jong-un'u ikna etmesi için elindeki tüm kozları kullanmasını istedi.

ABD lideri, Twitter hesabından "Az önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Kuzey Kore'nin provokatif eylemleriyle ilgili görüştüm. Bugün Kuzey Kore'ye büyük ek yaptırımlar getirilecek. Bu durumla başa çıkacağız" diye yazdı.

'Hasta köpek yavrusu...'

Trump ve Kim arasında aylardır hakaret yarışı da var. ABD lideri son olarak 'roket adam'a 'hasta köpek yavrusu'nu da ekledi.

Dünya ayağa kalktı

Kuzey Kore'nin yeni füze testi ABD'den Rusya'ya, Çin'den Türkiye'ye, Mısır'dan Avrupa Birliği'ne, Yeni Zelanda'dan Japonya'ya tüm dünya tarafından kınandı.

Pekin yönetimi ciddi endişe duyduğunu belirtirken, Rusya Pyongyang'ın müzakere sürecini kendi elleriyle imha ettiğini vurguladı.

Durdurulamıyor

Kim Jong-un bu yıl içinde 20'den fazla füze testine imza attı. İlk kıtalararası balistik füzesini Temmuz ayında fırlatan Kim'in 15 Eylül'de ateşlediği ikinci kıtalararası balistik füze, 3 bin 700 kilometre mesafe katederek Japonya'nın üstünden geçti ve Pasifik Okyanusu'na düştü.

Eylül ayı başında test edilen hidrojen bombası ise, bölgede 6,3 büyüklüğünde depreme yol açtı.

Birleşmiş Milletler (BM) mevcut yaptırımlara bu yıl yenilerini eklese de Kim Jong-un füzelerinden vazgeçmedi.