Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Doğu'da Suriye'de hava üsleri bulunan Rusya, Mısır'la yaptığı anlaşmayla etki alanını genişletiyor.

Reuters'ın son dakika koduyla geçtiği habere göre, Moskova ve Kahire Rus jetlerinin hava üslerini kullanması için anlaşmaya vardı. Anlaşma taslağına göre, iki ülke de birbirlerinin hava sahasını ve üslerini kullanabilecek.

Rus yönetimi, 28 Kasım'da Savunma Bakanlığı'na bu anlaşmayı imzalaması yönünde yetki de verdi.

Mısır'da koltuğuna darbeyle oturan Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi, bir yıl kadar önce Rus üsleri kurulacağı yönündeki haberleri yalanlamıştı.

Rusya ve Mısır arasında yaklaşık 40 yıllık bir kopukluk bulunuyordu. 2013'te başlayan yakınlaşmanın bugün geldiği son nokta, Rusya'nın açıklamasıyla tescillenmiş oldu.