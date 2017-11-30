Nikopol Şehir Mahkemesinde saat 11.20'de meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında mahkeme çalışanlarının da bulunduğu 7 kişinin yaralandığı açıklandı. Patlamayı cinayet duruşması için salona gelen, öldürülen kişinin babasının gerçekleştirdiği bildirildi. Duruşmanın devam ettiği salona 2 adet el bombası ile gelen şahsın bombaların pimlerini çekmesi sonucu patlamanın gerçekleştiği bildirildi.
Ukrayna'da mahkemede patlama oldu, ölenler var
30.11.2017 - 15:28 | Son Güncelleme: 30.11.2017 - 15:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ukrayna'nın Dnipropetrvosk bölgesindeki bir mahkemede meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişinin yaralandığı açıklandı.
Etiketler : dava,mahkeme,haberler,dünya haberleri,
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