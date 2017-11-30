Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hilafet ilan ettiği Irak ve Suriye'deki topraklarının neredeyse tümünü kaybeden terör örgütü DAEŞ'le savaş sona ererken, ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyon bombardımanlarda en az 801 sivilin öldüğünü bildiriyor.

Koalisyonun yayınladığı rapora göre, Ağustos 2014-Ekim 2017'yi kapsayan dönemde düzenlenen saldırılarda 810 sivil hayatını kaybetti.

Airwars isimli gözlemci grup ise, koalisyonun teröristlerle savaşırken en az 5 bin 961 insanı öldürdüğünü aktarıyor.

Koalisyondan yapılan açıklamada, ölümlerin soruşturulduğu belirtilerek "Sivillerin kasıtsız bir şekilde ölümü ve yaralanmasıyla ilgili olarak kendimizi sorumlu tutmaya devam ediyoruz" denildi.

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da Haziran 2014'de hilafet ilan eden katil sürüsüne karşı kurulan uluslararası koalisyon, bugüne kadar 28 bini aşkın saldırı gerçekleştirdi. Rapora göre, bu saldırılardan 1790'ı sivil kayıplara yol açmış olabilir.

Batıda El Bab'dan doğuda neredeyse Bağdat'a kadar geniş bir alanı kontrol eden kanlı terör örgütü DAEŞ, son bir yıl içinde silindi.

Musul'da 17 Ekim 2016'da başlayan büyük operasyon, 10 Temmuz'da kentin kurtarılmasıyla son buldu. Hemen ardından Telafer ve Havice gibi katil sürüsünün diğer kaleleri geri alındı.

Suriye sınırına yönelen Irak ordusu, El Kaim ve Rava'yı alarak teröristlerin elindeki tüm yerleşim alanlarını kurtarmış oldu. Irak ordusu halihazırda Fırat Nehri'nin kuzeyindeki bölgede yer alan çölde teröristlere operasyon düzenliyor.

Suriye tarafında ise Türkiye'nin sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'yla El Bab'ı Şubat 2017'de kurtarmasıyla örgütün çözülüşü başladı. Rusya'nın desteğiyle ilerleyen Suriye ordusu, batıdan doğuya neredeyse tüm bölgeleri teröristlerden temizledi, son olarak Deyr ez Zor ve Irak sınırındaki Ebu Kemal kurtarıldı.

ABD'nin desteğiyle ilerleyen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler ise, uzun süren bir kuşatmanın ardından DAEŞ'in fiili başkenti Rakka'yı Ekim ayında geri aldı. YPG'lilerin yüzlerce teröristin kentten ayrılmasına izin vermesi, kirli anlaşma olarak kayıtlara geçti.

Beş kıta, 30'dan fazla ülke

DEAŞ, Mayıs ayından bu yana İspanya, İngiltere, ABD, Fransa, Filipinler, Endonezya ve İran gibi ülkelerde saldırılar düzenledi. bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'ü aşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.