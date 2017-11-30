Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu (AP), Suudi Arabistan'ın Yemen'de uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkeye silah ambargosu uygulaması yönünde tavsiye kararı aldı.AP'de 539 "evet", 13 "hayır" ve 81 "çekimser" oyla kabul edilen kararda, AP milletvekilleri Yemen'e insani yardımların acilen ulaştırılması, çatışma ve gerginliğin azaltılarak ülkedeki soruna siyasi çözüm bulunması ve Suudi Arabistan'a AB genelinde silah ambargosu uygulanması çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin acilen Yemen için bir AB stratejisi oluşturmak için harekete geçmesi gerektiği belirtilen kararda, Yemen'deki çatışma başladıktan sonra da AB üyesi ülkelerin Suudi Arabistan'a silah satmaya devam ettiği kaydedildi.Yemen'de yaklaşık 3 yıldır meşru yönetim karşıtı, ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih'in liderliğini yaptığı parti arasında bir süredir anlaşmazlıklar yaşanıyor. Taraflar arasında karşılıklı sert açıklama ve restleşmelerle başlayan gerginlik Sana'da zaman zaman silahlı çatışmalara neden oluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Husiler ve Salih yanlılarıyla savaşan Yemen hükümetine Mart 2015'ten beri destek veriyor.