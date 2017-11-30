Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hogyani'nin Vazir Tangi bölgesinde Taliban ve DEAŞ arasında birkaç gündür devam eden çatışmanın binlerce aileyi göçe zorladığını belirtti.

Çatışmalarda şu ana kadar 11 DEAŞ mensubuyla 19 Taliban üyesinin ve 8 sivilin öldüğünü bildiren Hogyani, çatışmalar nedeniyle bölgedeki 9 bin ailenin evlerini terk ederek Çamtala bölgesine sığındığını ve bunların acil yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Yaklaşık bir ay önce yine aynı bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle 5 bin aile evlerini terk etmişti.