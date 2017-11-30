Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 8'incisi düzenlenen Suriye görüşmelerinde muhaliflerin Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) heyeti içinde yer alan Bıro, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelerin 8. turundan umutlu olduklarını anlatan Bıro, muhaliflerin kapsamlı bir heyetle ve birleşmiş şekilde Cenevre'ye geldiğinin altını çizdi.

Bıro, "Bu yeni oluşuma uluslararası toplum büyük destek veriyor. Suriye'de barışçıl bir çözüme ulaşmak için rejimin ne yapacağı ve Rusya'nın rejime iş birliği yapması için ne kadar baskı uygulayacağı çok daha önemli hale geldi." dedi.

"PYD'yi MYK'nin içine kabul etmiyoruz"

MYK çatısı altında Suriye'deki tüm muhalif unsurların yer aldığını vurgulayan Bıro, "Arap, Kürt, Türkmen ve Süryanilerin hepsi MYK çatısı altında. Ama PYD değil. Çünkü, hiçbir muhalif unsur PYD'yi MYK'nin içine kabul etmiyor." ifadesini kullandı.

SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD'ye tepki gösteren Bıro, "PYD Suriye'nin kuzeyinde kendilerini desteklemeyen tüm siyasi partileri kapattı. Ayrıca ENKS başta olmak üzere bazı partilerin bir çok üyesini tutukladılar ve gözaltına aldılar. ENKS'nin onlarca üyesi şu an PYD tarafından gözaltında tutuluyor." diye konuştu.

"PYD gibi bir örgütün asla kontrolü eline almaması gerekiyor"

Bıro, kendilerinin, başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"ABD'nin Arapların yaşadığı bölgelerdeki PYD unsurlarını desteklemesi Kürtler için iyi bir şey değil ve bu destek Kürtleri çok kötü etkileyecek. Çünkü bunların çatıştığı yerler Kürt bölgesi değil. PYD gibi bir örgütün asla kontrolü eline almaması gerekiyor."

Terör örgütü PKK/PYD, ay başında muhalif Kürt grupların oluşturduğu ENKS'nin olağan kongresini yapacağı binayı çevreleyerek, yakınında patlayıcı infilak ettirmişti. PKK/PYD'nin, bazı ENKS üyelerini tutukladığı öğrenilmişti.

Terör örgütü PKK/PYD, daha önce de ENKS'ye ait birçok ofisi ve çatısı altında faaliyet gösteren muhalif Kürt siyasi partileri kapatmıştı.

PKK/PYD, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca, doğuda Haseke ve Rakka illeri, Halep’in doğusundaki Münbiç ve kuzeybatısındaki Afrin ilçelerini işgal ediyor.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki 8'inci tur Suriye görüşmelerinin üçüncü gününde taraflar, BM heyeti ile ikili görüşmelere devam ediyor. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da görüşmelerin gelecek haftaya sarkabileceğini belirtmişti.