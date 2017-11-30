Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cape Town Üniversitesi Çocuk Enstitüsü, Güney Afrika'daki çocuk istatistiklerini içeren raporunu yayımladı.

Rapora göre, ülkedeki çocukların yüzde 40'ı babasız büyüyor, yüzde 20'si aile ortamından yoksun yaşıyor ve yüzde 33'ü cinsel istismara maruz kalıyor.

Ülkede en az 5 milyon çocuğun açlık sınırının altında yaşadığı belirtilen raporda, çocukların yüzde 12'sinin ileri yoksulluk sınırının altında olduğu ifade edildi.

Raporda, ülkedeki çocukların yüzde 33'ünün ebeveynlerinin işsiz olduğu bilgisi yer aldı.

Güney Afrika Planlama, İzleme ve Değerlendirme Bakanı Jeff Redebe, yaptığı açıklamada, söz konusu çocukların geleceğinin ciddi şekilde tehlike altında olduğunu belirtti.

Redebe “Uzun vadede kalkınmak için çocuklarımıza yatırım yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz.” değerlendirmesinde bulundu.