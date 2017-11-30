Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgilere göre, Beşşar Caferi başkanlığındaki rejim heyeti, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın muhaliflerle doğrudan görüşme teklifini reddetti.

Muhalefet heyetinin ısrarlarına rağmen rejimin doğrudan görüşmeleri kabul etmemesi üzerine, Mistura'nın BM ofisinde karşılıklı odalarda mekik diplomasisi yapmaya karar verdiği öğrenildi.

BM, konuyla ilgili resmi açıklama yapmadı.

Tarafların aynı binada bir araya geldiği son görüşmeler, 22 Ocak 2014'te başlayan ikinci turdu.

Nasır Hariri başkanlığındaki muhalefet heyeti TSİ 12.30'da Mistura ile BM ofisinde bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat sonra da Caferi başkanlığındaki rejim heyeti aynı binaya geldi.

Mistura dün yaptığı açıklamada, "Görüşmeleri gelecek hafta da sürdürmek istiyoruz. Eğer hafta sonunu istişareler için ayırmak isteyen varsa, bunu yapmakta özgürdür." demişti.

Görüşmelerin gündemini, önceki turlarda, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına göre belirlenen geçiş yönetimi, anayasa hazırlığı ve seçim düzenlenmesi konuları oluşturuyor.