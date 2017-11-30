Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail yönetiminin 17 Kasım'da gönderdiği tebligat ile evlerinin yeniden yıkılacağını öğrenen 57 aile, her an karşılarında yıkım ekibini görmenin korku ve endişesini taşıyor.

İsrail'in güneyindeki Beerşeba'dan 1948'de göç ettirilmelerinin ardından Doğu Kudüs'ün yakınındaki Cebel el-Baba bölgesine yerleşen Filistinlilerin çocukları olan bu aileler, bugün yaklaşık 350 kişilik bir nüfusu oluşuyor.

Yaşadıkları mağduriyeti AA muhabirine anlatan Filistinliler, uluslararası kurumlardan ve insan hakları örgütlerinden Kudüs'teki Filistin varlığını yok etmeyi ve kenti Yahudileştirmeyi hedefleyen yıkım politikasını durdurması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

"Biz burayı terk etmeyeceğiz, evlerimizi 31. kez yeniden yapacağız"

Yaklaşık 60 metrekare alana sahip teneke barakada 9 kişilik ailesiyle birlikte yaşam mücadelesi veren Filistinli Yusuf Cehhaleyn (53), korku ve endişe içinde kendilerini bekleyen belirsiz sona hazırlandıklarını söyledi.

Burada koyunlarını güderek onlardan sağladıkları kısıtlı gelirlerle hayata tutunmaya çalıştıklarını, basit teneke evlerde yaşadıklarını anlatan Cehhaleyn, "İsrail daha önce bölgede yaklaşık 30 defa yıkım gerçekleştirdi. Her seferinde evlerimizi yeniden yaptık. Yine yıksınlar, biz burayı terk etmeyeceğiz, evlerimizi 31. kez yeniden yapacağız." dedi.

"Bugün insani yardım değil siyasi duruş istiyoruz"

Öte yandan Cebel el-Baba Halk Direniş Komitesi Koordinatörü Ataullah Cehhaleyn de uluslararası topluma "izlediği yıkım siyasetine son vermesi için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulundu.

"Bugün insani yardım değil siyasi duruş istiyoruz." diyen Cehhaleyn, Cebel el-Baba'daki insanların yerinden edilmesinin bütün bedevilerin Doğu Kudüs'ten çıkartılmasının başlangıcı olacağı uyarısında bulundu.