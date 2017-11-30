Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen 5. Afrika Birliği-Avrupa Birliği Zirvesi için bu ülkede bulunan Macron, düzenlediği basın toplantısında, zirveye katılan liderlerle Afrikalı göçmenlerin Libya'da köle olarak satılması krizini müzakere ettiklerini söyledi.

Macron, "Hükûmet yetkililerinin onayını alarak Libya'da köle ticaretine maruz kalan göçmenler için 'acil tahliye operasyonları' düzenleme kararı aldık." ifadesini kullanarak operasyonların birkaç gün veya birkaç hafta içinde başlayacağını bildirdi.

Kişi başı 400 avroya fiyatla satıldı

Ülkelerine geri dönmek isteyen göçmenlere olanak sağlamak amacıyla Afrika Birliği, Avrupa Birliği ve BM'nin Uluslararası Göç Örgütüne destek verilmesi ve kaçakçıları etkisiz hale getirmek amacıyla ortak ve güçlendirilmiş önlemlerin alınması yönünde birtakım kararlar daha alındığını kaydeden Macron, kimliği tespit edilen kaçakçılara ve onlara yardım edenlere finansal yaptırım uygulanacağını dile getirdi.

Macron ayrıca Afrika Birliğinin "acil tahliye operasyonları" kapsamındaki adli işlemlerin sağlanması için soruşturma komisyonu oluşturacağını açıkladı.

CNN International, 14 Kasım'da, Libya'nın başkenti Trablus'ta Afrikalı göçmenlerin bir köle pazarında satıldığı iddiasını destekleyen görüntüler yayınlamış, birkaç dakika içinde 12 göçmenin kişi başı 400 avroya yakın bir fiyatla satıldığını öne sürmüştü.