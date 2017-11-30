Birleşik Göre Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'ndan yapılan yazılı  açıklamada, 15 Eylül'de bölgeye gönderilen deniz piyade alayının PYD/PKK'ya topçu  desteği verdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şehrin  kurtarılması ve DEAŞ'ın kaçmasıyla birliğin yurda  dönmesi emri verildi. Yerine herhangi bir birlik gönderilmeyecek." denildi.

Rakka'nın kuşatılması kapsamında ABD'nin ilk olarak 6 Haziran'da 400  kişilik bir deniz piyade birliğiyle M777 obüs toplarını Suriye'ye gönderdiği  hatırlatılan açıklamada, birliğin 20 Ekim'e kadar PYD/PKK'ya topçu desteği  vermeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen koalisyonun topçu birliği komutanı  Yarbay Jon O'Gorman, "155 milimetrelik top bataryalarıyla birliğin görevi,  DEAŞ'ın alan kazanması veya siperlerinden çıkmasını engellemekti." dedi.