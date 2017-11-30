Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mistura, Suriye konulu görüşmelerin 3. gününün ardından düzenlediği basın toplantısında, turu, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi'nin ertelenmesi nedeniyle 15 Aralık'a kadar uzatma imkanı doğduğunu söyledi.

BM temsilcisi, görüşmelere hafta sonu ara verilip gelecek hafta salı civarında yeniden başlanacağını ve 15 Aralık'a kadar devam edileceğini belirtti.

Mistura, bugünkü görüşmelerde muhalefet ve rejim heyetlerinin aralarında yalnızca 5 metre bulunan odalarda bulunduğunu dile getirdi.

Görüşmelerde kendisinin daha önceki turlarda iki heyete sunduğu 12 maddelik gayriresmi belgenin müzakere edildiğini belirten Mistura, bu maddelerin Cenevre 1 Bildirisi ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararını kapsadığını ve "tüm Suriyelilerin yaşamak isteyeceği bir Suriye vizyonunu" yansıttığını söyledi.

Mistura, bu maddelerin yeni anayasanın ortaya çıkması için yolu açacağını ifade etti.

BM temsilcisi ayrıca, tarafların 8. tur görüşmelerde ön şartsız olarak masada yer alması gerektiğini belirterek BM'nin prensiplerine uyulmaması halinde, görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanacağı uyarısında bulundu.

28 Kasım'da başlayan görüşmelerin gündemini geçiş yönetimi, anayasa hazırlığı ve seçim düzenlenmesi konuları oluşturuyor.