Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında Tillerson'ın ziyaret programına ilişkin bilgi verdi.

Nauert, Tillerson'ın 4 Aralık'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'e giderek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşeceğini, 5-6 Aralık'ta ise yine Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağını bildirdi.

Bakan Tillerson'ın 7 Aralık'ta Avusturya'ya geçeceğini belirten Nauert, başkent Viyana'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) düzenleyeceği toplantıya katılacağını ifade etti.

Nauert, Tillerson'ın daha sonra Fransa'nın başkenti Paris'e gideceğini ve 8 Aralık'taki üst düzey görüşmelerinde Suriye, İran, Lübnan, Libya ve Kuzey Kore konularını ele alacağını duyurdu.