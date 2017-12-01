Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar Savunma Bakanlığına bağlı Manevi Rehberlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, beş gün süren tatbikatın, Kraliyet Hava Kuvvetlerinin Typhoon tipi savaş uçağı ile ilk ortak tatbikatı olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu tatbikatın Katar Emirlik Hava Kuvvetleri ile İngiltere Hava Kuvvetlerinin ortak savaş gücüne ulaşması için görevini başarı ile yapmak amacıyla düzenlendiği ifade edildi.

Pilot Binbaşı Ali Hüseyin el-Hababi de yaptığı açıklamada, tatbikata 100'den fazla kişinin katıldığını belirterek, Katar ve İngiltere hava kuvvetlerinin hücum ve savunma gücünün arttırılması ve taktik becerilerilerinin gösterilmesi amacıyla yapıldığını kaydetti.

Hababi, Typhoon tipi savaş uçağının İngiltere Hava Kuvvetlerinin en modern uçağı olduğuna dikkati çekti.

Katar ile İngiltere arasında yıl başından bu yana 3 tatbikat daha yapılmıştı.