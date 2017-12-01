Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nauert, günlük basın toplantısında, ABD basınında yer alan "Bakan Tillerson’un görevinden alınacağı" şeklindeki iddialar üzerine açıklama yaptı.

"Beyaz Saray herhangi bir görev değişikliği olmayacağını açıkladı." ifadesini kullanan Nauert, Tillerson’un da görevinden memnun olduğunu belirterek, "Hepimiz gibi Tillerson da Başkana hizmet etmekten memnun." diye konuştu.

Tillerson’un yaptığı işi sevdiğini söyleyen Nauert, "Yapacak daha çok işi var. Bu sabah işe birlikte başladık ve bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. Almanya Dışişleri Bakanı ile bir görüşmesi vardı." dedi.

Öte yandan Nauert, Beyaz Saray Özel Kalemi John Kelly’nin bugün ABD Dışişleri Bakanlığını arayarak Tillerson hakkında medyaya yansıyan iddiaları değerlendirdiğini açıkladı. Nauert, "Kelly de iddiaları yalanladı. İşine devam edecek dedi." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da günlük basın brifinginde Tillerson hakkındaki soruları yanıtladı.

Sanders, Tillerson'ın görevinin başında olduğunu ve Trump'ın ajandasına bağlı olan yakın ekibinin görevlerini sürdüreceklerini belirtti. Sanders, "Bakan Tillerson görevinin başındadır, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır." diye konuştu.

ABD basının New York Times, Wall Street Journal gibi önde gelen yayın organları Bakan Tillerson’ın yerine CIA Başkanı Mark Pompeo’nun göreve getirileceğini iddia etmişti.

Bakan Tillerson ve Trump arasındaki politika farklılığı sık sık basına da yansıyor. Özellikle ABD'nin iklim değişikliği, ve Katar- Körfez ülkeleri arasındaki kriz konularında Trump ve Tillerson birbiriyle çelişen açıklamalar yapmıştı.