Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bedran, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin bir Filistinliyi öldürmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Sözcü Bedran açıklamasında, İsrailli Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını durdurmanın en iyi yolun direnişçilerden ve silahlarından geçtiğini ifade etti.

Batı Şeria'daki direnişçilerin bir Filistinlinin öldürülmesini karşılıksız bırakmaması gerektiğini kaydeden Bedran, son zamanlarda yerleşimcilerin saldırılarında artış yaşandığına dikkati çekti.

Filistin yönetimine de seslenen Bedran, İsrail'in saldırılarına karşı halkı koruma görevi yürüten direnişçilere destek olmaları çağrısında bulundu.

Batı Şeria'daki Kusra beldesinde Mahmud Avde isimli bir Filistinli, kendisine ait arazide çalıştığı sırada Yahudi yerleşimciler tarafından vurularak öldürülmüştü.