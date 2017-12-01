Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail’in Kanal10 televizyonu ve diğer basın organlarının haberine göre, Necef Çölü'ndeki Arad kentinde 20 yaşındaki bir İsrail askerinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise bir İsrail askerinin bıçaklanması sonucu ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Söz konusu askerin kaldırıldığı Necef Çölü'ndeki Birussebi (Beer Şeva) kentindeki Soroka Hastanesinden daha sonra yapılan açıklamada ise söz konusu askerin ağır yaralı olarak getirildiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ayrıca, çoğunluğunu İsrail vatandaşı Filistinlilerin oluşturduğu bölgede soruşturma başlatan polisin, olayı etnik temelli "terör eylemi" olarak değerlendirdiği ifade edildi.