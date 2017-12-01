Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zubeydi, parlamentoda Savunma Bakanlığının 2018 yılı bütçesindeki payının tartışıldığı oturumda yaptığı konuşmada, "Libya'nın batı kentlerinde konuşlanan onlarca Tunuslu ve yabancı uyruklu teröristin Tunus'a sızarak terör eylemleri düzenlemeyi planladığına dair bilgiler bulunuyor." dedi.

Ülkede emniyet ve askeri güçlerin operasyonları sayesinde güvenlik durumlarının istikrarlı olduğunu belirten Zubeydi, buna rağmen terör ve güvenlik tehditlerinin hala bulunduğunu dile getirdi.

Zubeydi, yılbaşından bu yana bazı bölgelerde 885 terör operasyonu yapıldığını, bu kapsamda 20 hücrenin basıldığını, 100 mayının etkisiz hale getirildiğini ve eylem planlarının engellendiğini sözlerine ekledi.