Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan medyasının yönetim yetkililerine dayandırdığı haberlerde, Trump'ın 6 aylık askıya alma süresi gelecek hafta sona erecek 1995 tarihli Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınmasına İlişkin Yasa'yı daha fazla askıya almayıp Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve Amerikan Büyükelçiliğinin ise Kudüs'e taşınmasına karar vereceği iddia edildi.

Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan Beyaz Saray'dan bir yetkili, "Bu, Başkan için 'olacak veya olmayacak' meselesi değil 'ne zaman olacak' meselesidir ama şu anda duyuracağımız bir şey yok." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da geçen çarşamba günü bu yönde bir adım için "erken" yorumunu yapmıştı.

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise "Bu konuda henüz alınmış bir karar yok." diye konuştu.

Amerikan medyasına açıklamalarda bulunan bazı yetkililer, konunun Trump'ın hafta başında ulusal güvenlik danışmanlarıyla yaptığı toplantıda gündeme geldiğini kaydetti.

ABD Kongresi, 1995 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan bir yasayı kabul etmiş ancak o tarihten bu yana görev yapan başkanların tamamı ülke çıkarlarını gerekçe göstererek büyükelçiliği Tel Aviv'de tutmuş, kentin statüsüyle ilgili yürütülen müzakerelere destek vermişti. 1995'ten bu yana ABD başkanları, söz konusu yasadaki ilgili maddeyi kullanarak her 6 ayda bir elçilikle ilgili kararı öteliyordu.

Başkanlık kampanyası sırasında ABD elçiliğini Kudüs'e taşıma sözü veren Trump da görevi selefi Barack Obama'dan devraldıktan kısa bir süre sonra yasanın ilgili maddelerini askıya alma yetkisini kullanmıştı. Trump daha sonra haziran ayında ikinci kez elçiliğin taşınmasıyla ilgili yasanın yürürlüğe girmesini ertelemişti.