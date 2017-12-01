Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB), yaptıkları araştırmaya göre yağışlı mevsim içinde bulunan ülkede yaklaşık 60 milyon kişinin sel, 40 milyon kişinin de heyelan tehlikesinin olduğu alanlarda yaşadığını duyurdu.

Riskli bölgeler için ön hazırlıkların yapıldığı belirtilen BNPB açıklamasında, şiddetli yağışların ülke genelinde üç ay daha etkili olması beklendiğinden bu kapsamda yerel birimlerle ön uyarı ve acil durum müdahalelerine karşı tedbirlerin artırıldığı kaydedildi.

Ülke genelinde kasım ayı itibarıyla aşırı yağışlara bağlı 545 heyelan ve 689 toprak kaymasının meydana geldiğini aktarılan açıklamada, sığınma evlerine ek gıda takviyesinde bulunulduğu bilgisi paylaşıldı.



Kasırgada ölü sayısı 27'ye yükseldi

Öte yandan yetkililer, Cava Adası'nda etkili olan Cempaka Kasırgası'nın yol açtığı toprak kaymalarında 18, sellerde ise 9 kişinin yaşamanın yitirmesiyle ölü sayısının 27’ye çıktığını açıkladı.

BNPB açıklamasında, kasırga kaynaklı felaketlerden yaklaşık 4 bin kişinin olumsuz etkilendiği bölgede onarım çalışmalarını hızlandırmak için hasar tespitine başlandığı ifade edildi.

Tropikal iklime sahip ve muson yağmurlarının etkisi altındaki 256 milyon nüfuslu Endonezya'da özellikle eylül-mart döneminde aşırı yağış düşüyor.