ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin yayınladığı verilere göre, İran'ın doğusundaki Kirman kentinin 58.6 kilometre kuzeydoğusunda, Zarand kentinin de 73.6 kilometre doğusunda meydana gelen depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü. Depremin bölgedeki etkileri hakkında bir bilgi verilmedi.
İran'ın doğusunda büyük deprem
01.12.2017 - 08:35 | Son Güncelleme: 01.12.2017 - 08:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'ın doğusunda 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : İran,
524037 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/524037.aspx
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