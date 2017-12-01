Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ortadoğu Masası Sözcüsü Eric Pahon, ABD'nin, Türkiye'yi tehdit edebilecek tüm silahları PYD/PKK'dan geri alacağını söyledi.

Pahon, AA muhabirine, ABD'nin PYD/PKK'ya verdiği ağır silahları ve ağır zırhlı araçları geri almasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'TEHDİT EDİCİ SİLAH' İTİRAFI

Envanter ve rakam konusunda bilgi verme yetkisinin bulunmadığını ifade eden Pahon "Kategorik olarak, müttefikimiz Türkiye'yi tehdit edebilecek silahları toplayacağız. Bunların envanteri Türklerde var." dedi. Sözcü bu açıklamasıyla, terör örgütüne yaptıklarını silah yardımının boyutunu da ortaya koymuş oldu.