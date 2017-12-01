Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa Mahkemesi, esrar kullanımının cezalandırılmaması gerektiğine ilişkin geçen yıl açılan bir davayı karara bağlandı.

"KAMU DÜZENİ İÇİN UYGUN DEĞİL"



Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, mahkemenin, bireysel esrar tüketiminin suç sayılmayacağına hükmettiği belirtilirken "Mahkeme, esrarın münferit kullanımının cezalandırılmasının kamu düzeninin sağlanması için doğru bir uygulama olmadığını tespit etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan bazı siyasetçiler esrar satışının da suç kapsamına girememesi konusunda yasal düzenleme yapılmasını talep ediyor.