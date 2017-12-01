Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reuters'ın haberine göre, Suriye'nin güneybatısında İsrail işgali altında bulunan Golan tepeleri yakınlarında Suriye rejimine ait bir helikopterin füzeyle vurulduğu bildirildi.

Saldırının muhalifler mi yoksa terörist unsurlar tarafindan mı gerçekleştirildiği belirtilmedi.



Suriye rejiminden konuyla ilişkin bir açıklama gelmezken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, helikopterin füze ile vurulduktan sonra Şam'ın güneyindeki rejim kontrolündeki bölgeye indiğini bildirdi. İngiltere merkezli gözlemevi, pilotun durumunun belirsiz olduğunu ifade etti.