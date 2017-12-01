Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz, partisinin Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileriyle "büyük koalisyon" için görüşmeleri hazır olduğu yönünde Alman medyasında çıkan haberlere tepki gösterdi.

Schulz, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, "Büyük koalisyon için müzakerelere yeşil ışık" başlıklı haberi kesinlikle yalanladığını belirterek, “Bu yanlıştır." dedi.

Bu tür haberlerin CDU/CSU’dan yayıldığını savunan Schulz, konuyla ilgili Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile telefonla görüştüğünü ve bunun kabul edilemez olduğunu söylediğini ifade etti.

"Kim yalan haberleri yayarsa güveni yok eder"

Schulz, kimin kime zarar vereceği konusunda spekülasyon yapmak istemediğini belirterek, "Kim yalan haberleri yayarsa güveni yok eder." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede bir hükûmeti kurmak için tüm opsiyonların masada olduğunu yineleyen Schulz, pazartesi günü yapılacak parti yönetim toplantısında tüm opsiyonların görüşüleceğini ve buradan çıkacak kararın perşembe günü gerçekleştirilecek genel kurula sunulacağını kaydetti.

CDU Milletvekili Klaus Schüler de, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, partisinin, SPD ile istikrarlı bir hükûmet kurmak için ciddi görüşmeler yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Ancak öncelikle SPD’nin nasıl bir tutum sergileyeceğinin beklenmesi gerektiğine işaret den Schüler, SPD’nin genel kurulunu tamamladıktan sonra CDU yönetiminin 10-11 Aralık’ta toplanıp durumu değerlendireceğini kaydetti.