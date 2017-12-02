Rusya’nın başkenti Moskova’da etkisini sürdüren fırtınadan dolayı 100’den fazla uçuş iptal edildi. Domodedovo havaalanında 21, Şeremetyevoda 77, Vnukovoda 5 uçuş iptal edildi. Bundan başka Şeremetyevo havalimanında 35 uçuş, Vunukovada ise 3 uçuş iptal edildi.
Moskova’da 100’den fazla uçuş iptal edildi
02.12.2017 - 00:24 | Son Güncelleme: 02.12.2017 - 00:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’nın başkenti Moskova’da kötü hava koşullarından dolayı 100’den fazla uçuş iptal edildi.
Etiketler : Moskova,uçuşlar,dünya haberleri,
524202 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/524202.aspx
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