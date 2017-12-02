Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın başkenti Moskova’da etkisini sürdüren fırtınadan dolayı 100’den fazla uçuş iptal edildi. Domodedovo havaalanında 21, Şeremetyevoda 77, Vnukovoda 5 uçuş iptal edildi. Bundan başka Şeremetyevo havalimanında 35 uçuş, Vunukovada ise 3 uçuş iptal edildi.