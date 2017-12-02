Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC’de 7 Ocak 2018’deki yapılacak erken genel seçim için siyasi partiler adaylık başvurularını KKTC Yüksek Seçim Kurulu’na resmen yaptı. Yüksek Seçim Kurulu’na ilk başvuruyu, Demokrat Parti yaparken, UBP, CTP, DP, TDP, TKP Yeni Güçler, Halkın Partisi, YDP ve MDP adayları ile bağımsızlar, yarın Yüksek Seçim kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından geçici olarak ilan edilecek.Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler de başvurusunu sabah saatlerinde yaptı. Birleşik Kıbrıs Partisi’nin de yer aldığı Değişim ve Kurtuluş İttifakı olarak seçime giren TKP-Yeni Güçler’in adayları Kuğulu parkta toplanarak Yüksek Seçim Kurulu’na partilileri eşliğinde yürüdü. Parti Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, YSK’ya başvuru dosyasını BKP’nin Genel Başkanı İzzet İzcan ile birlikte verdi. Adayları arasında her meslekten kişiler bulunduğunu kaydeden Çakıcı, “Aday profilimiz Kıbrıs Türk halkına uygundur. Bizi birleştiren projelerimizdir, manifestomuzdur” dedi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan da ülkenin artık yönetilemez duruma geldiğini savunarak, 7 Ocak’ın bu sistemi değiştirmek için bir fırsat olduğunu söyledi.Cumhuriyetçi Türk Partisi adaylarının başvurusu da saat 10.30’da yapıldı. Adaylar ve partililerle birlikte kalabalık bir heyetle YSK’ya giden Genel Başkan Tufan Erhürman, başvurunun ardından basına açıklama yaptı. Erhürman, 7 Ocak seçiminin ülke ve gelecek kuşaklar için, son derece önemli ve kritik olduğunu savundu. Seçimin ülkeye, halka ve özellikle gelecek kuşaklara hayırlı olmasını dileyen Erhürman, “CTP birliktir, bütündür ve mücadele bugün daha da yükselmek üzere başlamıştır” dedi.

Adaylar ve partilileri ile birlikte YSK’ya giderek başvuru yapan Genel Başkan Hüseyin Özgürgün, basına açıklamada bulundu. Hüseyin Özgürgün, UBP’nin önümüzdeki dönem daha güçlü bir yönetimle ve daha güçlü projelerle ülkeye hizmet edeceğini söyledi.

Hizmetlerinin her zaman halk tarafından takdir gördüğünü ve halkın UBP’ye güvendiğini vurgulayan Özgürgün, hayırlı olmasını diledi. Adaylarla ve partililerle birlikte Yüksek Seçim Kurulu’na giderek başvuruyu yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Hayırlısıyla ilk başvuruyu yapmış olduk” dedi.Seçim sürecinde fikirlerin çarpışmasını ve vatandaşların da bu fikirleri izleyerek oy kullanma şansını yakalamasını temenni eden Denktaş, adaylara ve partilere yönelik sosyal medyada eleştiriler yer aldığını anımsattı. Denktaş, “Düşüncemiz, duruşumuz, yaklaşımımız ve icraatlarımızla ilgili tespitleri tartıştığımız bir ortam olmasını ümit ederim. Kararı halk verir" dedi.