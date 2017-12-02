Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'deki Husi milisleri tarafından dün Suudi Arabistan topraklarına bir kez daha balistik füze fırlatılmış olmasını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Hamis Muşayt kentini hedef aldığı saptanan füzenin, Suudi hava savunma sistemleri tarafından imha edilerek herhangi bir can kaybına yol açmamış olmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, "Suudi Arabistan topraklarını hedef alan bu tür saldırıların tekrar etmemesini ümit ediyoruz." değerlendirmesine yer verildi.