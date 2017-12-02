Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar Dışişleri Bakanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın en eski düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI), bu yıl Roma'da üçüncüsünü düzenlediği "MED 2017-Akdeniz Diyalogları Forumu"na katılan Al Sani, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü.

Görüşmede, ekonomi ve kültür alanları başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Körfez'deki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

"MED 2017-Akdeniz Diyalogları Forumu"na Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in de katıldığı ifade edildi.