Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın "Doğu Bölgesi Sınır Muhafızları"na dayandırdığı habere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki El-Hafeci açıklarında dünyanın en büyük petrol firmalarından Saudi Aramco'ya ait bir petrol tankeri ile balıkçı teknesi çarpıştı.

Hindistan uyruklu grubun olduğu devrilen teknedeki 4 kişi kurtarıldı ancak bir denizciden henüz haber alınamadığı belirtildi. Bu kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kazanın nedenine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.