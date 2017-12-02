Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vichada yönetim bölgesine bağlı Puerto Carreno kenti yakınındaki nehirde iki teknenin batmasının ardından Kolombiya donanmasının başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.

Yerel basındaki haberlere göre donanma, Venezuela vatandaşı bir kız çocuğunun cesedine daha ulaştı.

Ayrıca kazanın teknelerin battığı noktanın karşısında, hayatını kaybedenler için anma töreni yapıldı.

Yağmurun, su seviyesini yükselttiği nehirdeki kayalara çarparak battığı değerlendirilen teknelerde 18 Venezuela yerlisi bulunuyordu. Kazanın hemen ardından 8 kişi kurtarılmıştı.