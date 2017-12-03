Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Danışmanlar Heyetiyle başkent Riyad'da olağanüstü toplantı yaptı.

Yemen'deki yönetim karşıtı muhalifler arasındaki gerginliğin ele alındığı toplantının ardından Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Geçmişteki anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak, yeni bir dönem tesis edecek ve İran projesinin bir kolu olan Husilerle mücadele edecek herkesin olduğu geniş çaplı ulusal bir koalisyon kurulması" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, tüm siyasi tarafların, "Körfez ülkeleri barış girişimi referansı, ulusal diyalog sonuçları ve BM'nin 2216 sayılı kararını" içine alan üçlü mekanizmayı esas alacak yeni bir sayfa açması gerektiği üzerinde duruldu.

Husi milislerin, Yemen Cumhuriyetinin varlığını tehdit ettiği kaydedilen açıklamada, Husilerle mücadele eden taraflara gereken desteğin verileceği ve iş birliği yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca başkent Sana ve diğer illerdeki halk, sokağa inmeye ve Husilerin, "İran tarafından desteklenen darbeci milisler olduğunu haykırmaya" davet edildi.

Yemen'de yaklaşık 3 yıldır meşru yönetim karşıtı, ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in liderliğini yaptığı parti arasında bir süredir anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Taraflar arasında karşılıklı sert açıklamalar ve restleşmelerle başlayan gerginlik, Sana'da zaman zaman silahlı çatışmalara neden oluyor.