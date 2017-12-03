Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belarus merkezli STV televizyonuna röportaj veren Lavrov, "Pyongyang'ın füze ve nükleer denemelerini kınarken, Amerikalı meslektaşlarımızın provokasyon nitelikli tutumunu da kınamadan geçemeyiz. Maalesef kendileri, aynı tarafa Japonya ve Güney Kore'yi de çekmeye çalışıyorlar ki, bu ülkeler, Kore Yarımadası'nda bir savaş başlaması durumunda ilk kurbanlar olacak" ifadelerini kullandı.

"RUSYA BMGK'NIN KUZEY KORE'YE UYGULADIĞI YAPTIRIMLARA SADIK"

Lavrov, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kuzey Kore'ye uyguladığı ve Pyongyang'ın ithalat-ihracat imkânlarını ciddi bir şekilde kısıtlayan yaptırımları harfiyen uyguladığını belirtti.

Sergey Lavrov, ‘Kore Yarımadası'ndaki durumun Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nü (KGAÖ) endişelendiriyor mu?' sorusunaysa, "Kuzey Kore'nin nükleer silaha sahip olma taleplerini kabul etmeyeceğiz. KGAÖ'ye üye olan tüm ülkeler BMGK'nın kararlarını destekliyor" diye konuştu.