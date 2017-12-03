Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebu Gayt, Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin, "Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" yönünde bir karar almasından derin endişe duyduğunu söyledi.

Bunun tehlikeli sonuçlara yol açacağı uyarısında bulunan ve Arap Birliği'nin konuyu tüm detaylarıyla takip ettiğini ifade eden Ebu Gayt, "Gerekçesi olmayan böyle bir adımın barış ve istikrara hizmet etmeyeceğini, aksine aşırıcılık ve şiddeti besleyeceğini" vurguladı.

Filistin Fetih Hareketi Merkezi Komite üyesi ve Ulusal Uzlaşı Dosyası Sorumlusu Azzam el-Ahmed de Kahire'de yaptığı açıklamada, ABD'nin, "Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanıması" ya da "Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması" yönünde bir karar alması durumunda ABD-Filistin ilişkilerinin "ciddi bir çıkmaza" gireceği uyarısında bulundu.

Amerikan medyasının yetkililere dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 aylık askıya alma süresi gelecek hafta sona erecek 1995 tarihli Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınmasına İlişkin Yasa'yı daha fazla bekletmeyip Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına karar vereceği iddia edilmişti.

ABD Kongresi, 1995 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan bir yasayı kabul etmiş ancak o tarihten bu yana görev yapan başkanların tamamı ülke çıkarlarını gerekçe göstererek büyükelçiliği Tel Aviv'de tutmuş, kentin statüsüyle ilgili yürütülen müzakerelere destek vermişti. 1995'ten bu yana ABD başkanları, söz konusu yasadaki ilgili maddeyi kullanarak her 6 ayda bir elçilikle ilgili kararı öteliyordu.

Başkanlık kampanyası sırasında ABD elçiliğini Kudüs'e taşıma sözü veren Trump da görevi selefi Barack Obama'dan devraldıktan kısa bir süre sonra yasanın ilgili maddelerini askıya alma yetkisini kullanmıştı. Trump daha sonra haziran ayında ikinci kez elçiliğin taşınmasıyla ilgili yasanın yürürlüğe girmesini ertelemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da çarşamba günü bu yönde bir adım için "erken" yorumunu yapmıştı.