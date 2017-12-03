Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah, ülkenin güneyindeki Akabe şehrinde düzenlenen Uluslararası Terör ve Aşırıcılıkla Mücadele Toplantısına katıldı.

Kral, toplantı çerçevesinde, ABD Savunma Bakanı Mattis'in yanı sıra Brezilya Savunma Bakanı Raul Jungmann, Afrika Birliği Yüksek Temsilcisi Pierre Buyoya, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, Nijer Devlet Başkanı Mahamadou Issoufou ve Mali Devlet Başkanı İbrahim Boubaker Keita ile biraraya geldi.

Görüşmelerin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

"Terörle mücadelede uluslararası ve bölgesel iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi" amacıyla Akabe'de düzenlenen ve iki gün devam edecek toplantıya, Batı Afrika ülkeleri başkanları ile Amerikalı, İngiliz ve Fransız bakanlar, Avrupa ve Afrika ülkelerinden siyasiler, BM, NATO, Avrupa Birliği ve Afrika Birliğinden temsilciler katılıyor.

Mattis, Mısır, Ürdün, Kuveyt ve Pakistan'ı kapsayan turu kapsamında üçüncü durağı Ürdün'e dün akşam saatlerinde ulaşmıştı.