Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan Hükümet Sözcüsü Yusuf Mahmud'un açıklamasında, Hamas'ın Uzlaşı Hükümetinden "yaptırımları kaldırması ya da istifa etmesi" talebinin, "Fetih ile uzlaşıdan açıkça geri çekilmek" olduğu kaydedildi.

Hamas'ın açıklamalarının "sorumsuzca" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Bunlar, bölünmenin son bulması için harcanan çabaları ortadan kaldırıyor." görüşü savunuldu.

Hamas'tan dün yapılan yazılı açıklamada, Rami el-Hamdallah başkanlığındaki Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümet'nden, "Gazze'deki yaptırımların kaldırılması başta olmak üzere görevlerini yerine getirmesi ya da istifasını sunması" istenmişti.

Açıklamada, "Hamdallah hükümeti, Gazze'deki bakanlıklarda tüm yetkilerini teslim aldı. Ancak yetkileri dahilinde Filistin halkının sıkıntılarını azaltmak için hiç çaba sarf etmedi. Bilakis zalim yaptırımlara devam etti." ifadesi kullanılmıştı.

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler çerçevesinde 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "Uzlaşı Anlaşması"nı imzalamıştı. Bu kapsamda, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümetinin en geç 1 Aralık 2017'ye kadar Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de tüm görevlerini yerine getirmesi kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda uzlaşı hükümetine bağlı bakanlar, ekim ayı başında Hamas'tan görevlerini devralmış, Eğitim, Sağlık, Ekonomi, İletişim ve Bilgi Teknolojileri, Ulaştırma, Tarım, Yerel Yönetimler, Turizm, Vakıflar ve Dini İşler ile Kültür bakanlıklarının teslimi gerçekleşmişti. Ayrıca Hamas, Gazze'deki sınır kapılarını 1 Kasım'da Filistin yönetimine devretmişti.

Bu gelişmelere karşın Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin geçen salı günü Gazze'de 14 Haziran 2007 öncesindeki eski memurları göreve çağırması, Hamas ile anlaşmazlığa neden olmuş, Hamas ve Fetih hareketleri Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümetinin, 1 Aralık itibarıyla Gazze'deki görevlerini teslim almasının 10 Aralık'a ertelenmesine karar vermişti.