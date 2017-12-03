Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikalı yönetmen bir babanın kızı olan oyuncu Meghan Markle şimdilerde tüm dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri.

Prens Harry ile birlikteliğiyle zaten büyük bir üne kavuşan Meghan Markle, kraliyet ailesine gelin gideceğini duyurduğu günden bu yana hemen hemen her yerde. Tüm yabancı basın onu haber yapıyor, onunla ilgili tüm detayları bir bir servis ediyor.

İşte onlardan biri de Meghan Markle'ın daha önce hiçbir yerde görmediğiniz çocukluk fotoğrafları… İşte onlardan biri de Meghan Markle'ın daha önce hiçbir yerde görmediğiniz çocukluk fotoğrafları…