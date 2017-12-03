Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Sahil Güvenliğinden yapılan  açıklamada, Incheon kenti açıklarında 9,8 ton ağırlığındaki balıkçı teknesinin,  336 tonluk yakıt ikmal gemisiyle çarpışması sonucu alabora olduğu belirtildi.

İsmi açıklanmayan bir Sahil Güvenlik yetkilisi, kazanın meydana  geldiği esnada teknede 2'si mürettebat toplam 22 kişi olduğunu açıkladı.
 
Alabora olan tekneden 7 kişinin kurtarıldığını, 13 kişinin öldüğünü  söyleyen yetkili, 2 kayıptan birinin teknenin kaptanı olduğunu kaydetti.
 
Yeongheung Adası yakınlarında meydana gelen kazada geminin hasar  almadığı bildirildi.


 
Olayla ilgili bilgi alan Devlet Başkanı Moon Jae-in, kayıp kişilerin  bulunması için arama kurtarma operasyonları başlatılması talimatı verdi.
 
Arama çalışmalarına, 14 geminin yanı sıra 4 helikopter katılıyor.
 
Yetkililerin, çarpışmanın sebebini bulmak için yakıt ikmal gemisinin  mürettebatını sorguladığı kaydedildi. 