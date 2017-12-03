Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Incheon kenti açıklarında 9,8 ton ağırlığındaki balıkçı teknesinin, 336 tonluk yakıt ikmal gemisiyle çarpışması sonucu alabora olduğu belirtildi.

İsmi açıklanmayan bir Sahil Güvenlik yetkilisi, kazanın meydana geldiği esnada teknede 2'si mürettebat toplam 22 kişi olduğunu açıkladı.



Alabora olan tekneden 7 kişinin kurtarıldığını, 13 kişinin öldüğünü söyleyen yetkili, 2 kayıptan birinin teknenin kaptanı olduğunu kaydetti.



Yeongheung Adası yakınlarında meydana gelen kazada geminin hasar almadığı bildirildi.





Olayla ilgili bilgi alan Devlet Başkanı Moon Jae-in, kayıp kişilerin bulunması için arama kurtarma operasyonları başlatılması talimatı verdi.



Arama çalışmalarına, 14 geminin yanı sıra 4 helikopter katılıyor.



Yetkililerin, çarpışmanın sebebini bulmak için yakıt ikmal gemisinin mürettebatını sorguladığı kaydedildi.