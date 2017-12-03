Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce birçok kez Avrupa genelinde uyuşturucu sattıkları, haraç topladıkları, insan kaçakçılığı ve şantaj yaptıkları belirlenen PKK militanları, yine Almanya'da ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Türkiye'nin birçok kez uyarmasına ve Avrupa Birliği'nin 'terör listesinde' olmasına rağmen Frankfurt kentindeki Goethe Üniversitesi'nin kampüsünde PKK propagandası yapıldı.

Teröristbaşı Öcalan'ın posterlerinin açıldığı sözde etkinlikte çekilen fotoğraflar, PKK sempatizanları tarafından sosyal medya üzerinden de paylaşıldı.

PKK propagandasına karşı herhangi bir güvenlik önlemi alınmaması ise gözlerden kaçmadı.