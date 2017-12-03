Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye PKK’sı PYD’nin elebaşıları ABD üslerinde barınıyor. Örgütün Kandil tarafından atanan 4 elebaşısının ABD üslerinde saklandığı bilgisine ulaşıldı. 2015-2017 döneminde PKK-PYD’nin Suriye sözcülüğünü görevini yürüten ve geçtiğimiz günlerde Münbiç’ten ÖSO bölgesine geçerek Türkiye’ye sığınan Talal Silo tarafından da doğrulanan bilgilere göre, PYD Siyasi İşler Sorumlusu Elder Halil, SDG Genel Komutanı Şahin Cilo, YPG Genel Sorumluları Sipan Hamo ve Nasır Hacı Mansur, ABD üslerinde korunuyor.

BAHOZ DA O ÜSLERDE KALDI

Geçtiğimiz aylarda Kandil’e çağrılan Bahoz Erdal da Suriye’de bulunduğu süre içerisinde yine ABD üslerinde kalıyordu.

Sipan Hamo - Şahin Cilo

ÇELEBİYE VE AYN İSA’DA

Sipan Hamo, Şahin Cilo, Nasır Hacı Mansur ve Elder Halil’den oluşan lider kadro Çelebiye ve Ayn İsa’daki ABD üslerinde korunuyor. Kandil’e çağrılmadan önce Bahoz Erdal da bu üslerde kalıyordu. 1980’lerin başında Halep’teki hücre evlerinde, Esed rejiminin istihbarat örgütü el-Muhaberat himayesinde yetişen Suriye kadrosu, ülkede iç ayaklanmanın başladığı

2011 yılında Abdullah Öcalan’ın avukatlarına verdiği talimatla Suriye’de yönetim kademesine seçildi. Bunlardan bir tek Nasır Hacı Mansur, ‘örgüt içi disiplin suçu’ nedeniyle daha geri planda tutuluyor. Suriye PKK’sını yöneten elebaşılardan bazılarının bir dönem ABD’nin Guam adasındaki üssünde eğitim gördüğü de kamuoyuna yansımıştı.

Nasır Hacı Mansur

KANDİL’Lİ MCGURK

Öte yandan Beyaz Saray’a bağlı PKK üst yöneticisi Brett McGurk de Kandil’le sürekli iletişim halinde. Suriye PKK’sının tüm kritik kararları Kandil ve Brett McGurk arasında varılan mutabakata göre şekilleniyor. PYD eski Sözcüsü Talal Silo, örgüt içi tüm karar süreçlerinde belirleyici unsurun Kandil olduğunu ancak Brett McGurk’ün de bu süreçte en etkin isim olduğunu kaydetti.

Pentagon, Suriye'deki terör organizasyonunu ülkenin kuzeyindeki üslerinden yönetiyor. Ayn İsa ve Çelebiye üsleri, PKK elebaşılarının uğrak noktası.



TERÖRİSTİ POLİS GÜCÜ YAPACAKLAR

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye’de DEAŞ’tan alınan bölgelerde terör örgütü PKK/PYD’ye ‘polislik görevi’ verileceğini söyledi. PKK/PYD’ye daha fazla silah verilmeyeceğini, örgütün yeterince silahlandığını belirten Mattis, ‘DEAŞ işgali’ tiyatrosuyla PKK’ya verilen bölgelerde teröristlerin ‘polis’ yapılacağı sinyalini şu sözlerle verdi: “Güvenliğe, yerel güçlerden oluşan ve DEAŞ’ın geri gelmemesini garanti edecek bir polis güçlerine ihtiyacınız var.”(Yenişafak)