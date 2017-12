Türkiye Gazetesi

ABD'nin BM misyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “ABD’nin BM misyonu bugün, BM Genel Sekreterine ABD'nin Göçle İlgili Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katılımını sona erdirdiğini bildirdi. New York Bildirgesi, ABD göçmen ve mülteci politikalarıyla ve Trump yönetiminin göçmenlik prensibiyle bağdaşmayan çok sayıda hüküm içeriyor. Sonuç olarak Başkan Trump, 2018 yılında BM'de uluslararası bir mutabakat sağlanana dek, sözleşme sürecine ABD'nin katılımının durdurulmasına karar verdi" ifadelerine yer verildi.



ABD’nin BM Temsilcisi Nikki Haley konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Amerika’nın dünya genelindeki göçmen ve mültecilere destek verme konusundaki çalışmalarından gurur duyduğunu belirterek, "Göç politikaları konusundaki kararlarımız her zaman Amerikalılar tarafından alınmalı" dedi.



BM Genel Kurulu, 2016 yılında mülteci haklarının korunması, mültecilerin yeniden yerleştirilerek, eğitim ve iş olanaklarına ulaşımlarının sağlanmasını içeren New York Mülteci ve Göçmenler Bildirgesi’ni oy birliğiyle kabul etmişti.

Donald Trump'ın "America First" politikası kapsamında ABD, eski Başkan Barack Obama yönetimi tarafından imzalanan Paris İklim Sözleşmesi de dahil olmak üzere çeşitli küresel sözleşmeden çekildi.