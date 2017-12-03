New York’un Queens ilçesinde bir gece kulübünün önünde bir otomobil sürücüsü, 4 kişiye çarpıp kaçtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi. New York Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, olayın bir terör olayı olduğunun düşünülmediğini söyledi.Görgü tanıkları tarafından yapılan açıklamada, gece kulübünden çıkan bir grubun, kulübün önünde kavga eden iki kişiyi durdurmaya çalıştığı o sırada bir otomobilin kalabalığa daldığı ve kaçtığı belirtildi. New York polisinin sürürücüyü aradığı belirtildi.
New York’ta araçlı saldırı
03.12.2017 - 17:28 | Son Güncelleme: 03.12.2017 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin New York kentinde bir sürücü otomobiliyle 4 kişiye çarpıp kaçtı. Bir kişinin hayatını kaybettiği olayda, polis kaçan sürücüyü arıyor.
Etiketler : ABD,New York kenti,dünya haberleri,
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