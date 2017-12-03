Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal ve İslami Güçler Komitesi'nin çağrısıyla Seraya Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, uzlaşı lehinde sloganlar atarak Meçhul Asker Anıtı'na kadar yürüdü.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Siyasi Büro Üyesi Salih Nasır, gösteride yaptığı konuşmada, "Uzlaşıya destek vermek ve Hamas ile Fetih hareketlerine Kahire'deki anlaşmaya bağlı kalma çağrısında bulunmak için buraya geldik. Tüm Filistinliler arasında ortak gerçek bir birliğe ulaşmak için uzlaşı çabalarına destek veriyoruz." dedi.

Filistin hükûmetinden Gazze'deki yaptırımları kaldırmasını ve bölgedeki yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyen Nasır, tüm kesimlere sabır ve sağduyu çağrısında bulundu.

Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "Uzlaşı Anlaşması imzalandı

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler çerçevesinde 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "Uzlaşı Anlaşması"nı imzalamıştı. Bu kapsamda, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükûmeti'nin en geç 1 Aralık 2017'ye kadar Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de tüm görevlerini yerine getirmesi kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda uzlaşı hükûmetine bağlı bakanlar, ekim ayı başında Hamas'tan görevlerini devralmış; Eğitim, Sağlık, Ekonomi, İletişim ve Bilgi Teknolojileri, Ulaştırma, Tarım, Yerel Yönetimler, Turizm, Vakıflar ve Dini İşler ile Kültür bakanlıklarının teslimi gerçekleştirilmişti. Ayrıca Hamas, Gazze'deki sınır kapılarını 1 Kasım'da Filistin yönetimine devretmişti.