Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arauca yönetim bölgesine bağlı Arauquita kenti kırsalında 40 kadar Venezuelalı askerin Kolombiya topraklarına girdiği iddiasının, bölgeye gönderilecek heyet tarafından araştırılacağı duyuruldu.

Açıklamada, Venezuela askerlerinin Kolombiya’ya girdiği yönündeki ihbarlar üzerine bölgede incelemelerde bulunan Kolombiya güvenlik güçlerinin bu yönde bir bulguya rastlamadığı hatırlatıldı.

Yerel basındaki haberlerde, bölgedeki köy halkının, yaklaşık 40 Venezuela askerinin botlarla sınırı geçerek Kolombiya topraklarına girdiği yönündeki ifadelerine yer verilmişti.

Venezuelalılar 2 Hafta önce de ihlal etti

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı 2 hafta önce de Tibu kenti kırsalında bazı Venezuelalı askerlerin helikopterle sınırı geçtiğini açıklamıştı.

Sınır ihlalini protesto eden Kolombiya, iki ülke dışişleri yetkililerinin, mevcut durumu görüşmek ve tekrarını önlemek amacıyla bir araya geleceklerini duyurmuştu.