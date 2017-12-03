Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şam'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esad rejimine ait savaş uçakları gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki Doğu Guta'nın Haresta ilçesi ile Medyere, Arbin ve Misraba belderine sabahın erken saatlerinden itibaren hava saldırıları düzenledi.

Rejimin, Arbin ilçesindeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonucu 6 sivil öldü.

Harasta'ya düzenlenen saldırlarında ise 2 kadın hayatını kaybetti.

Çok sayıda yaralı, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Doğu Guta'da 14 Kasım'dan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 140'ı geçti.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın önerisi üzerine Esad rejiminin Doğu Guta'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

5 yıldır kuşatma altındaki Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmiş ve 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiği bildirilmişti.