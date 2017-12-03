Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo, Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsünde düzenlenen bir savunma forumunda yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani'ye, "İran'ın Irak'ta giderek artan tehditkar tutumu" konusundaki endişelerini ifade eden bir mektup gönderdiğini ancak İranlı komutanın mektubu okumadığını söyledi.

Mektubu, İranlı komutanın, kontrolü altındaki güçlerin Irak'taki ABD çıkarlarını tehdit edebileceğini belirtmesi üzerine gönderdiğini öne süren Pompeo, "Mektubu okumayı reddetti. Dürüst olmam gerekirse bu durum kalbimi kırmadı." dedi.

Mektupta, Kasım Süleymani ile iletişime geçerek, kontrolü altındaki güçler tarafından Irak'ta Amerikan çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırıdan kendisinin ve İran'ın sorumlu tutulacağını belirttiklerini kaydeden Mike Pompeo, "Onun ve İran liderlerinin bunu en açık şekilde anladığından emin olmak istedik." ifadelerini kullandı.

Pompeo'dan Kuzey Kore değerlendirmesi

Kuzey Kore konusuna da değinen Pompeo, Pyongyang yönetiminin nükleer füze programını geliştirmesi konusunda ABD istihbaratının kuvvetli olduğunu söyledi.

Mike Pompeo, "Programın kapsamını ve ölçeğini çok iyi anladığımızı düşünüyorum." diye konuştu.